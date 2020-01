La promozione da 50 giga di 3 Italia in grado di battere Iliad è sicuramente la Play 50 Unlimited, una soluzione tramite la quale il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di attivare anche 50 giga di traffico dati, spendendo in tutto solamente 6,99 euro al mese.

Al netto dei contenuti effettivamente offerti, di base è bene ricordare che la suddetta non risulta essere disponibile per ogni singolo utente sul territorio, ma in particolar modo è attivabile solamente se in possesso di determinati requisiti. La Play 50 Unlimited è una operator attack a disposizione esclusiva degli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale, che non sia però LycaMobile. Inizialmente sarà necessario versare un contributo di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, con portabilità obbligatoria del numero originario.

3 Italia: la promozione dai grandi contenuti

Il prezzo, di 6,99 euro, è da versare mensilmente tramite addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile; tutto per poter accedere tranquillamente a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G, nonché a minuti illimitati per telefonare a chiunque (a patto che la SIM sia stata registrata in Italia).

La navigazione è possibile sotto rete telefonica 3G a costo completamente azzerato, nel caso in cui vogliate avvicinarvi al mondo del 4G, potrebbe essere necessario dover pagare 1 euro in più al mese. Al momento è attiva una promozione per i nuovi clienti, ma potrebbe non essere prorogata.

La Play 50 Unlimited di 3 Italia può essere attivata solo ed esclusivamente nei punti vendita, nel caso in cui vogliate richiedere una promo online, potrete rifarvi alla Play Power Digital 60GB.