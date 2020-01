Contatori modificati per ridurre le bollette di luce e gas

La tassazione in Italia è certamente alle stelle, ma questo non implica e soprattutto non concede agli utenti la licenza per infrangere la legge. Infatti tantissime persone sono continuamente alla ricerca di nuovi escamotage per provare a risparmiare qualche euro, magari nelle bollette di luce e gas.

Ultimamente è saltata di nuovo fuori la questione che riguarda tantissimi contatori manomessi. La polizia postale è infatti stata in grado di portare avanti un’indagine che ha dimostrato che ci sono diversi utenti in Italia che rubano sia dell’energia elettrica che il gas. Durante la scorsa estate un fenomeno analogo era stato registrato e tante persone erano state arrestate o multate. Ora come ora però sembra che tale questione non sia per nulla passata di moda.

Contatori modificati per ridurre la bolletta anche fino a tre volte rispetto a quello che sarebbe stato il prezzo originale

Durante questi ultimi due mesi sono state effettuate nuove perquisizioni locali e personali nei confronti di oltre 10 persone. Queste in concorso tra loro, erano riuscite a mettere in piedi una vera e propria attività criminale. Durante l’operazione sono stati infatti intercettati in gran numero contatori, punzonatori e rilevatori.

In poche parole la truffa è arrivata proprio ad opera di alcuni dipendenti che permettevano così a tantissime utenze, soprattutto quelle legate agli esercizi commerciali, di ridurre i costi in bolletta fino al 75%. Addirittura sono stati riscontrati degli allacci del tutto abusivi. Oltre ai contatori bloccati sono inoltre stati trovati moltissimi rilevatori già pronti per effettuare la manomissione.