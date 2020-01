La Polizia è costantemente impegnata in blitz contro truffe che coinvolgono i detentori di contatori Luce e Gas. Chi non vuole rinunciare alle comodità moderne decide di pagare le bollette normalmente secondo la tariffazione vigente per le fasce orarie considerate. Molti ad ogni modo si rifiutano di pagare tanto o di sottostare all’imposizione per i listini delle componenti suddette. Ciò significa che scendono a patti con le bollette gratis ottenute per vie illecite tramite una serie di trucchi che bloccano i circuiti di conteggio.

Contatori illeciti: trucchi usati per modificare il consumo

Un’intera organizzazione di criminali e commercianti con sede a Roma è stata scoperta a rubare l’energia dalla rete elettrica nazionale. Alcuni modificavano i parametri con apposite strumentazioni con altri che si allacciavano direttamente alla cabina di distribuzione.

Le continue manomissioni degli impianti hanno fatto scattare l’interesse delle autorità. Gli interessati sono stati circoscritti nel corso di una maxi retata. Avvertimenti, prigione e sanzioni non sembrano essere serviti. Continuano ad arrivare molte segnalazioni per riduzioni del 50% sul costo medio delle componenti energia. L’ultimo episodio ha sede a Caltagirone dove in dicembre dello scorso anno è stata sgominata una banda di scrocconi abusivi.

Nonostante i bilaterali interventi da parte di Enel ed Acea il fenomeno sembra aver preso nuovamente una brutta piega. I risultati non sono arrivati come sperato e continuano gli allacci abusivi di coloro che non intendono pagare.

Numerosi sequestri e segnalazioni pare siano serviti solo in parte ad arginare lo strano fenomeno. Consigliamo a chiunque sia a conoscenza di tali artifici di contattare le autorità anche in forma anonima per denunciare eventuali episodi di cui si è a conoscenza.