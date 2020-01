Nell’ottobre 2019, Call of Duty: Mobile è stato pubblicato sul mercato sia per il sistema operativo iOS che per quello Android. Già nei precedenti aggiornamenti erano state introdotte interessanti novità, quali nuove mappe, la modalità zombie, quella a tempo limitato e soprattutto il supporto ai controller.

Call of Duty Mobile è subito diventato uno sparatutto apprezzatissimo dai pubblico dei videogiochi. L’aggiornamento della stagione 2 prevedeva nello specifico le seguenti novità:

Nuove ricompense a tema invernale per le partite classificate

per le partite classificate Nuove ricompense Premium e gratuite con il Battle Pass

Aggiunta del supporto per i controller

La modalità Zombi disponibile con due diverse modalità di gioco

disponibile con due diverse modalità di gioco Nuova mappa: Summit

Modalità a tempo limitato un colpo un morto, età della pietra e caccia agli oggetti

un colpo un morto, età della pietra e caccia agli oggetti Mappa Incursione a tema natalizio disponibile per un periodo limitato

disponibile per un periodo limitato Miglioramenti Battle royale

Battle royale Località inedite e migliorate

e migliorate Correzioni di bug e ottimizzazioni di vario tipo

La valutazione, sia su Google Play che sull’App Store è di quasi 5 stelle (4,6 per Google e 4,7 per Apple). Il tentativo questa volta, è di bilanciare un po’ di più l’esperienza di gioco sia per gameplay che per il singolo utente. Ma ecco la nuova lista delle caratteristiche di questo aggiornamento:

Nuovo Battle Pass con nuove ricompense

con nuove ricompense Nuove mappe multigiocatore: Scrapyard al momento del lancio e altre successivamente

al momento del lancio Nuove modalità di gioco a tempo limitato

Battle Royale – 20 v 20

Multigiocatore: Rapid Fire

Classifica della nuova stagione con nuove ricompense

con nuove ricompense Inclusi oggetti da Black Ops II

Cambiamenti alla mappa Battle Royale

Nuova classe di Battle Royale

Nuova abilità operatore – H.I.V.E.

Nuova Scorestreak – XS1 Goliath

Aggiunta del collegamento dell’account Call of Duty

Call of Duty Vari aggiornamenti dell’interfaccia utente, bilanciamento delle armi e ottimizzazioni del gioco

Presto sarà disponibile anche un nuovo operatore multigiocatore, una nuova area per la modalità Battle royale (con nuova modalità e nuova classe). I prossimi aggiornamenti arriveranno sicuramente presto.