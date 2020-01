Sta finalmente per concludersi una lunga attesa per tutti gli utenti TIM. Nel corso delle precedenti settimane, il gestore nazionale ha fatto sapere ai suoi utenti che a breve partiranno i rimborsi di credito relativi alle rimodulazioni di prezzo del periodo 2016 e 2017.

TIM, arrivano i rimborsi di credito per gli utenti entro la primavera

Questa storia oramai è ben conosciuta sia dagli addetti ai lavori sia dai semplici clienti. TIM, così come la maggior parte degli operatori presenti nel nostro paese, è chiamata a risarcire tutti i clienti delle somme di denaro extra ricevute nel biennio 2016/2017 quando le bollette venivano emesse ogni quattro settimane.

Sia il TAR che il Consiglio di Stato si sono pronunciati contro i provider della telefonia. Proprio dai Tribunali Amministrativi è arrivata la decisione relativi ai rimborsi diretti per gli utenti interessati.

Dopo aver fatto molta melina, TIM ha deciso di passare dalle parole ad i fatti. Nel corso di queste prime settimane del nuovo anno partiranno i risarcimenti nei confronti di quegli abbonati che hanno subito modifiche contrattuali proprio a cavallo tra il 2017 ed il 2017.

La somma dei rimborsi garantiti da TIM sarà pari alla somma del credito extra pagato alla compagnia nel suddetto periodo. Il risarcimento sarà disponibile come addebito di saldo positivo all’interno delle prossime fatturazioni.

I clienti TIM nel corso d queste settimane riceveranno via posta o via mail ulteriori comunicazioni in merito. In base a quelli che dovrebbero essere i tempi stabiliti, l’operatore potrebbe concludere tutto l’iter dei rimborsi entro l’inizio della prossima primavera.