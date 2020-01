Vodafone sta indiscutibilmente subendo l’assalto di Iliad al mercato della telefonia mobile, il nuovo operatore telefonico ha lanciato una lunga serie di offerte aperte a tutti con le quali è possibile spendere poco e godere di incredibili contenuti. L’azienda in red ha deciso di rispondere con una campagna promozionale operator attack molto interessante, al cui centro troviamo l’ottima Vodafone Special Unlimited.

L’offerta non è alla portata di ogni singolo consumatore, come quelle della rivale, ma risulta essere disponibile solo ed esclusivamente per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad stessa o da un operatore virtuale (esclusa sicuramente Kena Mobile). La portabilità è come al solito strettamente necessaria per la sua attivazione, i costi iniziali da sostenere equivalgono a 12 euro per la promozione (nonostante in alcuni casi siano stati scontati a 0) e 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile. I rinnovi, sempre su base mensile, prevedono l’addebito dei 7 euro mensili direttamente sul credito residuo della suddetta, senza obbligare l’utente a sottostare a vincoli contrattuali di alcun tipo.

Passa a Vodafone: ecco la promozione da scegliere subito

La passa a Vodafone nasconde al proprio interno, nonostante le suddette limitazioni, un bundle davvero invidiabile; l’utente potrà mettere le mani su 50 giga di traffico dati alla massima velocità possibile, passando anche per minuti e SMS illimitati da utilizzare a piacimento sul territorio nazionale italiano.

La navigazione, lo ricordiamo, può raggiungere al massimo i 600Mbps in download, senza costi aggiuntivi. Non essendo presente il vincolo contrattuale, si potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza rischiare di dover pagare penali o qualsivoglia altra cifra.