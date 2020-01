State attenti a non cadere vittime della truffa della finta bolletta dell’Enel

Nello specifico, la truffa sopracitata fa riferimento ad una bolletta mai saldata dell’Enel (ovviamente si tratta di un messaggio fake), oppure ad un rimborso di un pagamento effettuato in eccesso verso la società che fornisce il servizio elettrico.

Prima di entrare nel panico, vi invitiamo a confrontare il numero del contratto indicato nella email malevola con quello in vostro possesso. Oppure vi basterà semplicemente cestinare la lettera di posta elettronica non appena la vedete sul vostro client di riferimento. Ricordate che le aziende non regalano mai soldi e non inviano mai comunicazioni delicate tramite posta non certificata.