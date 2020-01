3 Italia, al pari delle concorrenti del mercato della telefonia mobile, sta cercando di recuperare il terreno perso nei confronti di Iliad con il lancio di una serie di offerte dai prezzi relativamente ridotti e ricchissime di contenuti.

Il mese di gennaio è caratterizzato dalla presenza di soluzioni distribuite in versione operator attack in grado di promettere fino a 60 giga di traffico dati, a patto però che si soddisfino determinati requisiti. Data la loro natura il consumatore dovrà necessariamente ritrovarsi in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, per riuscire ad attivarle sul proprio numero di telefono. I costi iniziali, salvo indicazioni differenti, corrispondono a 10 euro per la SIM ricaricabile, nonché a 6,99 euro per la promozione in sé.

3 Italia: le due offerte che tutti dovremmo attivare subito

L’offerta dal miglior rapporto qualità/prezzo è sicuramente la Play Power Digital 60GB, disponibile solo per i clienti di un operatore virtuale, prevede un costo fisso di 6,99 euro al mese (con addebito diretto sul credito residuo), per accedere a 200 SMS da inviare a chiunque, minuti illimitati per chiamare a piacimento ogni numero in Italia e 60 giga di traffico dati.

L’alternativa, invece estesa anche ai clienti di Iliad, prende il nome di Play 50 Unlimited; dietro il pagamento sempre di 6,99 euro al mese, il consumatore potrà accedere a 50 giga di internet e minuti illimitati verso tutti.

Entrambe non prevedono un vincolo contrattuale di durata, ricordiamo inoltre che la navigazione non sarà possibile gratuitamente in 4G (bisognerà pagare 1 euro al mese), salvo la presenza di una promozione ad hoc.