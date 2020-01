Google è pronta a lanciare un servizio che, a detta di molti, rivoluzionerà l’intero nostro modo di comunicare. Il colosso di Mountain View vuole infatti dare una nuova vita ai classici SMS che oggigiorno non vengono più usati per via del predominio delle App come Whatsapp e Telegram.

Grazie a nuove fantastiche funzioni, Google rendere i messaggi SMS molto simili alla chat che si ha con le applicazioni perla messaggistica online sopracitate. Infatti, il supporto andrà a fornire un servizio che finora manca nel panorama delle comunicazioni da dispositivi mobili. Che sia arrivato il momento di dire addio a tutte le chat “online”? La vera Killer Feature dei nuovi SMS è proprio la possibilità di utilizzare un sistema si scambio dati senza bisogno di connessione dati 4G/5G o WiFi.

Sappiamo che inizialmente il processo di distribuzione partirà proprio dai device Android, per poi estendersi anche su iPhone e iPad.