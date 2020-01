Nelle precedenti settimane natalizie vi abbiamo mostrato le diverse promozioni pensate da TIM per il suo pubblico. Il gestore di telefonia italiana, attraverso il portale TIMparty ha premiato la fedeltà di tutti gli abbonati che non hanno fatto richiesta per la portabilità del loro numero.

A disposizione vi era una valida offerta con Giga illimitati da utilizzare nell’arco di trenta giorni a partire dal momento dell’attivazione.

TIM, ecco le offerte con minuti ed SMS illimitati per un weekend

Dopo questa particolare iniziativa, TIM continua sullo stesso filone. A differenza dell’offerta di Natale, però, la compagnia cambia registro. Anziché proporre internet senza limiti, ora ci sono due ulteriori promozioni per quanto concerne le telefonate e gli SMS.

Sempre su TIMparty, i clienti di TIM possono accedere alla promozione speciale che contempla minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili sul suolo nazionale. I minuti illimitati saranno disponibili per la durata di un weekend. Dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica, quindi, le soglie della ricaricabile di riferimento saranno in standby.

Stesso discorso anche per gli SMS. TIM propone ai suoi clienti – specie a coloro che non hanno i messaggi testuali nel loro piano ricaricabile – la possibilità di ricevere SMS illimitati sempre per un intero weekend.

Le due offerte di TIM sono valide per un arco di tempo limitato. Gli utenti potranno utilizzare i bonus il credito residuo. relativi a telefonate ed SMS anche all’estero. Per poter usufruire dei servizi di rete, però, sarà comunque necessario avere un saldo positivo per quanto concerne