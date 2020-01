La NASA mette alla prova il suo rover lunare da caccia VIPER

SLOPE ha un ampio bidone del terreno regolabile, che ha permesso agli ingegneri del rover di raccogliere i dati necessari per valutare la trazione del veicolo e delle sue ruote. Il test ha anche fornito loro un modo per confrontare diversi metodi per attraversare pendii ripidi per determinare quelli più fattibili. I suoi risultati li aiuteranno a capire i requisiti di potenza anche per varie manovre.