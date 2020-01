Il Kindle è il lettore di libri elettronici fornito da Amazon sul mercato sin dal 2009. Avendo avuto un enorme successo, la società di Amazon ha sviluppato negli anni successivi dei dispositivi potenziati, sempre per la linea Kindle. Il modello Kindle Paperwhite si trova in varie forme sul mercato già dal 2012 e Amazon ha deciso di abbassarne il prezzo.

Quanto costerà il Paperwhite e quali sono le altre offerte Amazon

Il prezzo standard del Kindle Paperwhite è di 129,99$, ma sullo store americano adesso è possibile trovarlo a 84,99$, per uno sconto quindi del 35%. Le caratteristiche importanti di questo prodotto disponibile sia in nero che in blu, sono l’impermeabilità (in modo da poter leggere senza problemi anche in spiaggia o in vasca), uno spazio di archiviazione di 8 GB, la funzione auditiva che consente di ascoltare i propri libri e infine la luce integrata regolabile che consente di leggere Kindle anche al buio. Lo stesso sconto è applicato alla versione da 32 GB, sceso a 109,99$ dai precedenti 159,99$. Il prezzo applicato al Paperwhite è in sostanza quello a cui solitamente viene venduto il semplice Kindle Amazon, che al momento è in offerta a 59,99$, nonché il tipico prezzo che viene proposto durante il Black Friday. L’offerta di questo prodotto non è valida per l’Italia, non spedito direttamente da Amazon. Per ottenerlo bisognerà ricorrere ad altri tipi di spedizioni che vanno bene per il nostro paese.

Ma ecco qualche altra offerta che potreste trovare interessante: