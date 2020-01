La piattaforma di e-commerce Amazon, come ben saprete, propone milioni di articoli di tutti i gusti. Dai prodotti per la casa, per la persona, per la cura della persona, animali domestici e molto altro.

Ci sono però dei prodotti, che non sono sicuramente in bella vista all’interno della piattaforma, che sono davvero brutti. Ne abbiamo cercato qualcuno per voi, nel caso voleste fare uno scherzo ad un vostro amico o parente.

Amazon: ecco i peggiori prodotti sulla piattaforma

Alla modica cifra di 10.19 euro potrete acquistare sulla piattaforma il sedere di un cane o di un gatto di peluche, da cui potrete estrarre dei fazzolettini di carta. Oltre che essere pensato per estrarre fazzoletti, è anche predisposto per poter essere comodamente sostenuto dal retro, dal poggiatesta di una qualsiasi automobile. Se invece state organizzando una festa per Halloween non potete lasciarvi scappare la macchina per le bolle che scorreggia.

Si tratta per la precisione di una macchina che crea bolle di sapone, con le fattezze di un ragazzo con i pantaloni abbassati, intento a “scorreggiare bolle di sapone”. Il prodotto è dotato anche di alcuni suoni per l’occasione, funziona a pile ed è anche dotato di luci per illuminare il punto di diffusione delle bolle. Tutto per 12.59 euro, accorrete!.

Pensate che sulla piattaforma, un articolo molto venduto durante le festività natalizie sono state delle ciabatte di plastica a forma di pesce. Anche una nota pagina Facebook ha stilato una lista dei regali più brutti ricevuti e questi sandali si sono aggiudicati il primo posto!. Ne esistono di varie forme e lunghezze, oppure in stile classico di colore verde, alla modica cifra di 16.99 euro.