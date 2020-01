La società Apple è ormai da molto tempo un vero e proprio colosso della tecnologia dell’informazione e, a partire dal 2001 con la prima apertura di uno store in America, ha dato inizio a una rapida espansione che ha portato l’azienda a possedere più di 500 negozi in 16 diversi paesi del mondo. Nel 2007 è stato inaugurato in Italia il primo Apple Store del Paese, all’interno del centro commerciale Roma Est. Da quel momento a oggi, la Apple ha aperto in Italia un totale di 17 punti vendita, tra cui il più grande situato a Torino, in Via Roma.

Dove aprirà esattamente il nuovo Apple store e perché

Dopo 13 anni di onorato servizio, proprio il famoso Apple Store di Roma Est ha annunciato la sua chiusura questo 2020 e al contempo l’apertura del nuovo negozio denominato Apple Via del Corso già questa primavera. La compagnia assicura di creare così 120 nuovi posti di lavoro e garantisce che i dipendenti dello store precedente non verranno licenziati ma ricollocati in questo e in altri punti vendita in loro possesso.

L’indirizzo esatto di questo nuovo centro Apple sarà Via del Corso 184, all’interno del Palazzo Marignoli, tra la famosissima via di Roma e Piazza San Silvestro, a meno di 5 minuti da Piazza di Spagna. Per gli abitanti o visitatori della capitale sarà quindi molto semplice raggiungerlo con i mezzi pubblici, molto di più rispetto alla collocazione precedente dello store.

L’azienda spiega infatti che questa è una delle motivazioni principali di questo spostamento e che in questo modo saranno in grado di fornire un servizio migliore e di organizzare degli utilissimi Today at Apple per tutti i tipi di clientela. Today at Apple è un servizio gratuito che permette ai fan e ai clienti dell’azienda di sviluppare tutta la loro creatività grazie alla tecnologia fornitagli, organizzando delle vere e proprie sessioni collettive in cui ci si applica concretamente nei campi più vari: musica, disegno, fotografia, video e molto altro. In poche parole i partecipanti a questi eventi possono imparare a conoscere a fondo i propri dispositivi Apple e Mac e a utilizzarli a 360 gradi nella vita di tutti i giorni.