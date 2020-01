Il rilascio di una nuova versione dell’interfaccia grafica installata sul proprio smartphone è un evento che sta veramente molto a cuore ai consumatori di ogni tipo, nel 2020 Huawei rilascerà la EMUI 10 con la promessa di rinnovarla completamente, superando le credenze e le dicerie che la individuavano come “vecchia” ed ormai “fuori moda”.

Chiaramente, come per ogni altro produttore, quando si parla di rilascio questi non avviene istantaneamente su tutti i dispositivi in commercio, né è assicurato su ogni modello lanciato in passato dalla stessa azienda. Ad oggi noi possiamo raccontarvi quali saranno i terminali che si aggiorneranno, sulla base delle notizie raccolte nel corso delle settimane, senza sapere effettivamente quando riceveranno l’update (non neghiamo che se ne potranno aggiungere nei prossimi mesi).

Huawei EMUI 10: quali sono gli smartphone in aggiornamento

Huawei Maimang 8, Enjoy 10 Plus e Enjoy 9S.

Huawei P30 – comprensivo di tutte le versioni P30, P30 Lite e P30 Pro.

– comprensivo di tutte le versioni P30, P30 Lite e P30 Pro. Mate – si aggiorneranno i Mate 10/10 Lite e 10 Pro, Mate 20/20 Lite e Mate 20 Pro, nonché tutte le Porsche Design.

– si aggiorneranno i Mate 10/10 Lite e 10 Pro, Mate 20/20 Lite e Mate 20 Pro, nonché tutte le Porsche Design. P20 – discorso simile al precedente, tutte le varianti in commercio verranno aggiornate.

– discorso simile al precedente, tutte le varianti in commercio verranno aggiornate. P Smart 2019 – la nuova interfaccia verrà ricevuta su P Smart+ 2019, P Smart 2019 e P Smart Z.

– la nuova interfaccia verrà ricevuta su P Smart+ 2019, P Smart 2019 e P Smart Z. Nova 5 – si appresteranno a ricevere la EMUI 10 i vari Nova 5T , 5, 5i, 5 Pro, nonché i vecchi Nova 4 e 4e.

– si appresteranno a ricevere la EMUI 10 i vari , 5, 5i, 5 Pro, nonché i vecchi Nova 4 e 4e. Concludono l’elenco i membri della serie Y – parliamo quindi di Y6/7/7 Pro/9 e 9 Pro, tutti commercializzati nella versione 2019.

Come specificato all’inizio dell’articolo, ci teniamo a precisare che ad oggi è impossibile sapere con esattezza quando verrà rilasciato l’aggiornamento, l’unica cosa che possiamo dire è che sicuramente verrà rilasciato per questi modelli.