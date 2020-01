L’operatore virtuale low cost di Vodafone, ho.Mobile ha appena lanciato una conveniente offerta a soli 2.99 euro, dedicata solamente ad alcuni utenti selezionati.

Stiamo parlando di utenti non vedenti e non udenti, che hanno delle offerte agevolate proprio per le loro condizioni. L’offerta, rispetto alla precedente, costa esattamente un euro in meno e propone un bundle più generoso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile: nuova offerta per non vedenti e non udenti

L’offerta in questione prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet in 4G basic, ovvero a 30 Mbps in download e upload, a soli 2.99 euro al mese per sempre. Nella precedente offerta, che costava 3.99 euro, i Giga previsti erano 50 e non 70.

La richiesta dell’agevolazione necessita dell’acquisto online o presso un qualsiasi punto vendita sul territorio, di una SIM con una delle offerte disponibili e della successiva spedizione di un modulo dedicato, per dimostrare il deficit. Il modulo in questione è scaricabile direttamente dal sito ufficiale dell’operatore.

Più precisamente, per usufruire del prezzo scontato per questa offerta, dopo aver scaricato il modulo nominato precedentemente, bisogna compilarlo in ogni suo campo, allegando anche la copia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità e la certificazione medica di sordità o cecità totale o parziale. Una volta effettuati tutti questi passaggi, non vi resta che attendere una conferma dell’avvenuta attivazione dell’offerta agevolata. Per maggiori informazioni o per scoprire tutte le altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.