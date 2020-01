Tutti i nuovi clienti ho Mobile possono acquistare la nuova SIM recandosi nei punti vendita del gestore o effettuando l’accesso al suo sito ufficiale per poi arrivare una delle eccezionali promozioni, disponibili a partire da soli 5.99 euro al mese.

Le offerte attualmente presenti nel listino del low cost di Vodafone sono tre: l’offerta ho. 5.99€, ‘offerta ho. 8.99€ e l’offerta ho 12.99€. Tutte includono nel prezzo i servizi extra, quindi: l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata, l’Sms ho. Chiamato, la navigazione hotspot. I contenuti delle offerte sono simili tra loro, infatti tutte prevedono una quantità illimitata di minuti ed SMS verso tutti i numeri, ma variano i Giga di traffico dati disponibili per i clienti che effettuano il trasferimento del numero da Iliad o uno degli operatori virtuali selezionati da ho. Mobile.

Promozioni ho Mobile: ecco le tariffe disponibili per i nuovi clienti!

I nuovi clienti ho Mobile possono richiedere l’attivazione delle promozioni in base al gestore da cui effettuano il trasferimento del numero. L’operatore, infatti, rivolge la sua offerta ho. 5.99€ soltanto ai clienti Iliad e MVNO, permettendo loro di ricevere: minuti illimitati, SMS illimitati e 70 GB di traffico dati in 4G Basic. Dedica, invece, l’offerta ho. 8.99€ ai clienti che trasferiscono il numero da Kena Mobile o Daily Telecom ma anche ai clienti che richiedono un nuovo numero, offrendo la possibilità di ottenere: minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G Basic. Infine, permette ai clienti Vodafone, Tim, Wind e Tre di attivare l‘offerta ho. 12.99€ che prevede: minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.