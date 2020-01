Huawei alla stretta finale: la EMUI 10 arriva sui seguenti smartphone

Se qualcuno nutrisse ancora qualche dubbio, la lista che trovate in basso sarà pronta a fugarlo. Huawei ha in programma una vasta ondata di aggiornamenti per i suoi dispositivi ma anche per quelli di casa Honor.

La EMUI 10 sta dunque per arrivare anche per tutti coloro che non hanno ricevuto l’aggiornamento. I primi feedback che arrivano dai dispositivi già aggiornati parlano di un’interfaccia nettamente cambiata, la quale propone possibilità inedite fino ad ora. Non vi resta dunque altro che aspettare e spulciare la lista in basso per capire se il vostro dispositivo figura tra quelli prossimi ad essere aggiornati.

Huawei lancia la EMUI 10: il nuovo aggiornamento, ecco quali smartphone lo riceveranno di certo

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Ecco poi quali sono poi i modelli di casa HONOR che vedranno arrivare il nuovo aggiornamento con tantissime novità incluse: