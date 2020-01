Uno dei gestori rivelazione dello scorso 2019 è stato sicuramente CoopVoce, provider che almeno inizialmente non aveva raccolto grandi fortune. Infatti tantissime persone non hanno mai preso in considerazione le promozioni di questo gestore per via della carenza di contenuti interni.

Ovviamente qualche aspetto positivo c’era, ed era rappresentato dei prezzi, i quali ancora oggi sono disponibili in egual misura. In questo momento però tutto è cambiato, dal momento che CoopVoce ha deciso di modificare proprio i contenuti all’interno delle sue promozioni. Ovviamente tale situazione va avanti da diversi mesi, gli stessi nei quali il gestore di Coop a preso definitivamente quota rappresentando uno dei migliori all’interno dell’ambiente e dei virtuali. In molti riferiscono che si tratta di uno dei gestori più affidabili in assoluto, visto che mai e poi mai hanno ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di un’offerta.

CoopVoce: arrivano le migliori offerte da parte del gestore ma attualmente ne potete sottoscrivere solo una, ecco quale

CoopVoce ha rilasciato durante il mese di novembre una nuova promo che tuttora è disponibile per gli utenti. Stiamo parlando della ChiamaTutti Top 20, promo che include al suo interno il meglio secondo quelli che sono i canoni odierni di ogni offerta.

Questa è disponibile ancora per 10 giorni per cui chiunque volesse sottoscriverla ha bisogno di affrettarsi. All’interno della ChiamaTutti Top 20 potete trovare minuti illimitati verso tutti gli utenti fissi e mobili, oltre a 1000 SMS verso tutti per chi ne ha bisogno. Il prezzo resta sempre lo stesso e dura per sempre: solo 8 euro al mese.