CoopVoce riveste un ruolo primario all’interno del mondo dei gestori virtuali, dal momento che tutti gli utenti lo reputano uno dei più affidabili. Tutto è venuto con il tempo, dato che questo provider non godeva assolutamente della fiducia del pubblico che ha sempre preferito altre soluzioni.

Le sue offerte risultavano scarne di contenuti, nonostante i prezzi si dimostrassero tra i migliori su piazza e soprattutto tra quelli che duravano di più nel tempo. Dopo qualche mese però la strategia e finalmente cambiata, con l’azienda che è riuscita ad incamerare qualche utente in più. Ora come ora proprio il pubblico sostiene che CoopVoce risulta il più affidabile dato che nessuno ha ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una promo. A suscitare grande interesse soprattutto nell’ultimo periodo ci ha pensato l’ultima offerta lanciata dall’azienda, la quale è ora disponibile sul sito ufficiale.

CoopVoce: con la nuova ChiamaTutti Top 20 potete risparmiare ed avere allo stesso tempo il meglio in termini di contenuti

Stavate cercando un’offerta che facesse al caso vostro? Non potete a questo punto non sfruttare la soluzione offerta da CoopVoce sul suo sito ufficiale. La nuovissima ChiamaTutti Top 20 è disponibile ancora per 11 giorni e contiene i migliori contenuti.

Al suo interno infatti potete trovare minuti senza limiti per telefonare a tutte le numerazioni nazionali ed europee sia fissi che mobili. Seguono anche 1000 SMS verso tutti oltre a 20 giga per navigare sul web in 4G senza alcun tipo di limitazione. Il prezzo è di soli 8 euro al mese e la promozione è disponibile anche per coloro che risultano già clienti di CoopVoce.