CoopVoce: fantastica nuova offerta piena di giga e contenuti per il 2020

CoopVoce risulta una delle garanzie migliori all’interno del panorama telefonico italiano. Ricordiamo a tutti gli utenti che si tratta di una soluzione estremamente valida soprattutto per quanto riguarda i gestori di telefonia mobile virtuali. Questi sono riusciti a ritagliarsi un grande spazio nel mondo della telefonia mobile, soprattutto da quando hanno cominciato ad offrire promozioni a prezzi estremamente bassi.

CoopVoce è riuscito a risalire la china, nonostante l’opinione pubblica non fosse per nulla dalla sua parte. Questo gestore inizialmente infatti è stato snobbato da tantissime persone a causa dei pochi contenuti presenti all’interno delle promo lanciate sul mercato. Attualmente invece la situazione è fortunatamente è diversa per l’azienda, la quale ha invertito la rotta modificando prezzi e contenuti. Si tratta infatti di uno dei gestori più amati del panorama virtuale con uno spiraglio verso i gestori che contano.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti Top 20 sta per scadere, eccola con 20GB in 4G a soli 8 euro al mese

CoopVoce in questo momento gode della fiducia del pubblico vista la gran riuscita delle sue promo. Quella attuale che potete trovare ora sul sito ufficiale è la ChiamaTutti Top 20, promo che scadrà a breve ma che offre ancora il meglio per pochi euro.

Tutti gli utenti che stanno pensando di cambiare gestore possono infatti rifarsi a questa soluzione, la quale costa solo 8 euro al mese per sempre. Al suo interno sono presenti minuti illimitati verso tutte le numerazioni, 1000 SMS da inviare a tutti e inoltre anche 20 giga di traffico dati in 4G. La promozione è disponibile anche per gli utenti che sono già clienti di CoopVoce.