Sono davvero gli ultimi giorni in cui la piattaforma Amazon permette di attivare la promozione lanciata in occasione dello scorso black friday. La promozione in questione permette di attivare il servizio Music Unlimited ad un prezzo molto vantaggioso.

Come spiegato anche qualche settimana fa, il colosso di Seattle permette di ottenere quattro mesi di Music Unlimited al solo prezzo di 0.99 centesimi. La scadenza vi ricordo che è prevista per il prossimo 6 gennaio 2020.

Amazon Music Unlimited a soli 0.99 euro per quattro mesi

L’offerta in questione è riservata solamente ai clienti che non sono mai stati iscritti al servizio Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo di prova gratuito di 30 giorni. I clienti che, durante il periodo dell’offerta promozionale si iscrivono per la prima volta a Music Unlimited, potranno usufruire del servizio a soli 0.99 euro per quattro mesi.

Una volta terminato il periodo dell’offerta promozionale, l’abbonamento proseguirà, salvo disdetta, al prezzo di 9.99 euro al mese. Tutti i clienti che beneficiano di questa offerta non potranno però usufruire del periodo di prova gratuito di 30 giorni di Music Unlimited. I contenuti digitali di questa offerta sono disponibili solamente per i clienti residenti in Italia e sono soggetti alle condizioni d’uso di Amazon Digital UK Limited.

Tutti gli utenti con i requisiti elencati precedentemente, potranno iscriversi attraverso la pagina del sito ufficiale della piattaforma. Per chi non conoscesse il servizio, è molto simile a Spotify ed Apple Music, dà infatti accesso illimitato a tutti i brani, senza alcuna pubblicità. I clienti potranno anche effettuare il download per l’ascolto offline e hanno anche la possibilità di ascoltare i brani sul proprio dispositivo basato su Alexa.