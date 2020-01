Una nuova tipologia di chat sta per approdare in Italia e diventerà presto disponibile sugli smartphone degli utenti grazie a Google. Il colosso di Mountain View ha deciso di dare vita ad un nuovo genere di SMS i quali sfrutteranno sempre i vecchi 165 caratteri, ma questa volta arricchendolo e aonando a tutti gli utilizzatori la possibilità di chattare come se se si fosse su un applicazione alla portata di Whatsapp e Telegram.

Denominato SMS 2.0, quindi, questa introduzione avverrà presto, ma scopriamo come sarà possibile utilizzarla.

SMS 2.0 di Google: ecco la nuova tecnologia per contrastare WhatsApp e Telegram

Utilizzabili attraverso l’applicazione “Messaggi” di Google, i nuovi SMS 2.0 sfruttano il protocollo RCS che altro non è che l’acronimo di Rich Communication Services. Grazie proprio a quest’ultimo i vecchi messaggi di sono arricchiti di particolari funzioni che non hanno nulla da inviare ad altre applicazioni. Attraverso questa nuova tecnologia, quindi, sarà possibile chattare con i propri amici o familiari ed inviare loro testi classici, immagini, video, gif, documento e file di quasi ogni genere.

Per poter utilizzare questa nuova creazione di Google, però, bisognerà attendere ancora qualche momento poiché prima di diventare disponibili, il colosso di Mountain View dovrà ricevere l’autorizzazione da parte di TIM, Wind, Vodafone, 3 Italia e Iliad. Confidiamo che questo avverrà presto visto che nazioni limitrofe come Francia e Regno Unito già le utilizzano. Concludiamo, infine, che l’applicazione “Messaggi” è attualmente disponibile solo per i dispositivi Android, ma attiverà senza ombra di dubbio anche su App Store nei prossimi mesi.