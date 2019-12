I nuovi clienti dell’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, possono procedere con il trasferimento del numero dal precedente gestore e richiedere una delle tre straordinarie offerte del low cost. Le tariffe disponibili sono: l’offerta ho. 5.99€, l’offerta ho. 8.99€ e l’offerta ho. 12.99€. Tutte prevedono quantità straordinarie di minuti, SMS e Giga di traffico dati; includono nel prezzo i servizi extra; e possono essere attivate online o presso i punti vendita del gestore.

ho Mobile: per i nuovi clienti offerte a partire da soli 5,99 euro al mese!

L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, rivolge ai suoi nuovi clienti tre offerte la cui attivazione può avvenire in relazione al gestore da cui effettuano il trasferimento del numero o alla decisione di richiedere una nuova linea. I clienti che scelgono di attivare un nuovo numero telefonico, infatti, possono ottenere soltanto l’offerta ho. 8.99€, rivolta anche ai clienti che effettuano la portabilità da Daily Telecom o Kena Mobile. La tariffa prevede soglie identiche all’offerta ho. 12.99€, disponibile soltanto per i clienti Vodafone, Tim, Wind e Tre, ovvero: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50GB di traffico dati in 4G Basic.

Le due promozioni prevedono i seguenti servizi aggiuntivi: avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, navigazione hotspot e l’sms ho. chiamato. Questi sono disponibili anche per i clienti che attivano la straordinaria offerta ho. 5.99€, rivolta esclusivamente a coloro che trasferiscono il numero da Iliad o MVNO. In questo caso i nuovi clienti del gestore ricevono mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 70GB di traffico dati in 4G Basic.