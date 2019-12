Sotto l’albero di Natale sono stati scartati molti iPhone. Come tutti gli anni, anche durante queste festività natalizie, gli iPhone hanno rappresentato uno dei regali preferiti degli italiani. Anche grazie ai piani di rateizzo forniti da TIM, Vodafone ed Iliad, l’acquisto dei nuovi melafonini è divenuto molto più semplice.

TIM, è ancora disponibile il bonus di 350 euro per acquistare un nuovo iPhone

Anche dopo Natale, risulta molto conveniente acquistare un iPhone di nuova generazione attraverso i canali di TIM. Il gestore italiano, infatti, a tempo indeterminato ha scelto di confermare il suo bonus per quegli utenti che decidono di rottamare il loro vecchio modello di iPhone. Restituendo il precedente smartphone Apple, si ha diritto ad un rimborso cashback con un valore massimo che può arrivare sino a 350 euro.

Facciamo un semplice esempio. Lo sconto pieno di 350 euro sarà disponibile per tutti quei clienti che consegneranno in uno store di TIM il loro iPhone X con memoria interna da 64 Giga. Riceveranno, invece, un rimborso alla cassa di 250 euro tutti gli utenti che porteranno sempre in un negozio dell’operatore un iPhone 8 con memoria da 256 Giga.

Tutti gli utenti possono avere un piccolo preventivo dello sconto permuta andando su questa sezione del sito ufficiale di TIM. Ricordiamo che il bonus permuta è valido esclusivamente per l’acquisto di uno dei nuovi modelli di iPhone 11. Il rimborso sarà disponibile sia per chi acquista con unico pagamento sia per chi sceglie di dilazionare a rate.