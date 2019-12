MediaWorld ha reso disponibile un ottimo volantino direttamente sul proprio sito ufficiale, grazie alla cosiddetta Wearable e Accessories Week, una settimana di grandissimi sconti dedicati ai prodotti wearable, ovvero gli smartwatch veri e propri.

Gli acquisti potranno essere completati esclusivamente online con spedizione gratuita in negozio, oppure a pagamento presso il proprio domicilio. Il volantino è valido fino al 29 dicembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte messe a disposizione dall’azienda.

Volantino MediaWorld: gli sconti riescono a farci dimenticare il Natale

I prezzi attivati dal volantino MediaWorld sono comunque veramente invitanti ed interessanti, a partire dai 289 euro richiesti per il Galaxy Watch Active 2, uno degli smartwatch più completi in assoluto, passando anche per i 199 euro richiesti per l’acquisto dello Huawei Watch GT 2.

Puntando invece verso terminali più professionali, ecco spuntare i vari Suunto 5 a 319 euro, Garmin Venu a 379 euro, Garmin Vivoactive 4 a 289 euro o il vecchio modello Vivoactive 3 in vendita a 179 euro.

Gli acquisti, come vi abbiamo già indicato, sono da completare esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica e non in negozio, entro il 29 dicembre 2019. Tutti i modelli che vi abbiamo indicato sono in vendita con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto online, con spedizione presso i centri di assistenza per la risoluzione del problema.

Chiaramente non sono in vendita solamente i prodotti citati nel nostro articolo, se ne possono trovare molti altri direttamente sul sito ufficiale di MediaWorld aprendo questo link.