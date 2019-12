Expert riesce a sorprendere ancora con il lancio di uno dei suoi volantini più invitanti ed emozionanti dell’ultimo anno, una campagna promozionale che ancora oggi eccita per la possibilità di mettere le mani su alcuni prezzi veramente bassissimi.

Sfortunatamente in scadenza nella giornata di domani, 23 dicembre 2019, la corrente soluzione è a tutti gli effetti un SottoCosto, in altre parole il consumatore potrà sfruttare ogni singola offerta, facendo però i conti con scorte decisamente limitate in negozio e online. Gli acquisti sul sito ufficiale sono permessi, ma ricordate che la consegna prima di Natale è ormai praticamente impossibile, nonché sarà comunque necessario pagare anche le spese di spedizione.

Expert ha una sorpresa per gli utenti: prezzi bassissimi

Il volantino Expert nasconde comunque una lunga serie di sconti con i quali risparmiare non è mai stato così facile. Per una volta l’azienda ha voluto focalizzare la propria attenzione verso modelli appartenenti alla fascia media del mercato, eccoci quindi arrivare alla possibilità di acquisto con Xiaomi Redmi Note 8T a 199 euro, oppure l’ancor più interessante Xiaomi Mi 9 a soli 399 euro.

In entrambi i casi, lo ricordiamo, la versione in vendita è la solita no brand con la garanzia legale della durata di 24 mesi. Le offerte della campagna promozionale sono comunque tantissime ed appartenenti alle categorie più disparate, per maggiori informazioni non possiamo far altro che invitarvi all’apertura delle immagini sottostanti inserite come galleria fotografica in alta definizione.