Huawei insieme ad HONOR sta provando a dominare il panorama smartphone in lungo e in largo. Ovviamente tutti i dati parlano del colosso cinese come il migliore in assoluto in termini di vendite almeno durante gli ultimi due anni, nonostante qualche problemino.

In questo momento la sua personalizzazione software che è arrivata alla 10ª edizione sta prendendo piede in giro per il mondo. Ci sono però tanti utenti che sulla loro smartphone ancora non hanno ricevuto il nuovo aggiornamento. Proprio per questo ci teniamo a pubblicare un elenco con tutti gli smartphone che riceveranno l’update al più presto.

Huawei lancia la EMUI 10: finalmente il nuovo aggiornamento, ecco quali smartphone lo riceveranno di certo

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Ecco poi quali sono poi i modelli di casa HONOR che vedranno arrivare il nuovo aggiornamento con tantissime novità incluse: