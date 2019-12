Il mondo degli operatori telefonici si è arricchito sempre di più con il passare degli anni dando il benvenuto al suo interno anche ad una serie di operatori virtuali. Tra i più rinomati della categoria è impossibile non citare Tiscali Mobile che ormai da diverso tempo offre ai suoi possibili clienti tariffe interessanti inerenti alla linea mobile e non solo. Ovviamente essendo un MVNO, questo operatore può giocare sulla carta dei prezzi minori, ma non per questo i servizi che esso offre devono essere necessariamente scadenti.

Tiscali Mobile: due offerte a cui non rinunciare per questo periodo natalizio

In onore delle festività, l’operatore Tiscali Mobile ha deciso di commercializzare due tariffe molto convenienti e che comprendono al loro interno delle soglie inerenti a voce, giga ed SMS.

La prima, senza ombra di dubbio, è rivolta ad un pubblico più giovane o che comunque ha necessità più esigenti. Denominata Smart 30 4G essa offre:

30 GB di traffico dati in 4G da utilizzare a proprio piacimento;

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali;

100 SMS da spendere a proprio piacimento.

Questa offerta ricaricabile ha un costo di 8,99 euro al mese ed è attivabile solo ed esclusivamente entro il 26 dicembre 2019.

La seconda tariffa, invece, ha soglie molto ridotte come d’altronde il prezzo. Questa risulta essere un opzione valida per chi utilizza il telefono solo per piccole esigenze e non nutre la necessità di dover navigare online per effettuare grosse ricerche. Denominata Smart 4G essa prevede:

60 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali;

10 SMS;

1 GB di Internet.

Tale offerta ha un costo di 2.99 euro al mese ed è attivabile anch’essa entro e non oltre il 26 dicembre 2019.