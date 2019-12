Iliad non potrebbe essere più soddisfatta dei risultati raccolti nel corso di quest’anno. Oltre ogni più rosea aspettativa, l’operatore francese ha confermato il successo del 2018 grazie ad una crescita esponenziale nel numero degli abbonati. A favorire il numero sempre maggiore di clienti vi sono le promozioni low cost come la famosa Giga 50.

Iliad, dopo il 5G è confermato l’arrivo delle prime reti di Fibra Ottica

Se le ricaricabili low cost sono una certezza assoluta in casa Iliad, l’operatore ora vuole investire anche nel campo dei servizi. I margini di crescita sotto questo punto di vista per il provider transalpino sono ancora molti.

Importanti lavori di sviluppo sono attesi, ad esempio, per le reti 5G. Negli ultimi mesi di questo 2019 e nei primi del 2020, gli sviluppatori continueranno a lavorare sulle infrastrutture propedeutiche al lancio delle linee ad alta velocità. La timeline prevista da Iliad dice che a partire dal 2021, migliaia di clienti potranno navigare proprio con la tecnologia 5G.

La sorpresa vera delle ultime settimane però non è il 5G. I dirigenti della compagnia francese hanno spiazzato il pubblico, confermando i rumors che parlavano di un impegno per la telefonia fissa. L’ufficialità ancora non è disponibile, ma tutto lascia presagire che in futuro Iliad si doterà anche di offerte per la Fibra Ottica. L’anno buono per la release di offerte di telefonia fissa potrebbe essere il 2024.