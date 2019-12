Fino al prossimo 31 dicembre 2019, l’operatore Wind in occasione delle festività natalizie, proporrà a tutti i propri clienti l’acquisto rateizzato degli smartphone Huawei P30 e P30 Pro a partire da soli 7.99 euro al mese.

Nello specifico si tratta dell’acquisto rateizzato con Findomestic, in cui sono disponibili gli smartphone menzionati precedentemente nel taglio di memoria da 128 GB. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Wind: Huawei P30 e P30 Pro a partire da soli 7.99 euro al mese

I due smartphone, Huawei P30 e P30 Pro, possono essere rateizzati da tutti gli attuali clienti dell’operatore arancione in abbinamento alle offerte ricaricabili All Inclusive e a quelle in abbonamento con Wind Family, attraverso il servizio di rateizzazione denominato Telefono Incluso Findomestic. L’unica modalità di pagamento prevista è quella con addebito su conto corrente.

Partiamo con il P30 da 128 GB, acquistabile a rate di soli 7.99 euro al mese con l’offerta Family e a 9.99 euro al mese con quelle della gamma All Inclusive. In entrambi i casi l’operatore prevede un vincolo contrattuale di 30 mesi. In caso di cessazione del contratto prima dei termini è prevista una rata finale, di 228.19 euro per il primo caso e di 290.19 nel secondo caso. L’anticipo, in entrambi i casi, ammonta a 0 euro.

Il top di gamma, il P30 Pro invece, sempre da 128 GB, è acquistabile a 13.99 euro sia con l’offerta Family che con una della gamma All Inclusive. Anche in questo caso non è previsto alcun contributo iniziale ma l’eventuale rata ammonterebbe a 404.19 euro per entrambe le offerte. I due dispositivi potranno essere acquistati anche attraverso la versione standard di Telefono Incluso, senza quindi beneficiare del prestito Findomestic. Per scoprire tutti i dettagli non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.