WhatsApp: 3 funzioni segrete sono disponibili, vi cambieranno la vita social

Col passare degli anni WhatsApp a deciso di migliorare tutti i suoi aspetti, rendendo la piattaforma imbattibile di fronte alla concorrenza che ogni anno ci prova. L’obiettivo dei rivali è sicuramente quello di avvicinarsi ad una realtà che sembra di tutt’altro livello. A dimostrarlo sono certamente i numeri, i quali ad oggi parlano di 2,5 miliardi di persone iscritte alla piattaforma di messaggistica.

Ovviamente gli aggiornamenti hanno fatto il loro corso fino ad arrivare anche in rapida successione ogni settimana, per la gioia degli utenti. Sono state modificate diverse funzioni e aggiunte delle altre, le quali hanno riso la piattaforma sempre più appetibile verso coloro che non si erano ancora iscritti. In molti però non conoscono le applicazioni esterne WhatsApp, quelle che consentono funzioni che l’applicazione madre mai e poi mai consentirebbe.

WhatsApp, esistono tre funzioni gratuite e legali che possono risultare molto utili nella vita di tutti i giorni

Una delle prime funzioni che tanti utenti non conoscono è sicuramente quella che consente di spiegare i movimenti delle persone. Stiamo parlando di Whats Tracker, app che potete scaricare liberamente e che risulta pienamente legale. In questo modo con tanto di notifica, saprete quando una persona da cui monitorata decide di entrare o uscire da WhatsApp.

Segue poi un’altra applicazione, ovvero Unseen, la quale consente di entrare e leggere i messaggi di WhatsApp senza effettivamente farsi vedere online. Tutti i messaggi verranno intercettati, e così potrete leggerli altrove senza fargli vedere e senza ultimo accesso.

Infine ecco anche WAMR, soluzione perfetta che potete usare quando vi accorgete che nella vostra chat sono stati cancellati dei messaggi prima che voi leggeste. Tenendo conto delle notifiche sarà possibile recuperare tutto.