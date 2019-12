Il Natale si sa lo si passa sempre in famiglia e Vodafone attraverso le sue promozioni speciali dedicate proprio a questo periodo di festività vuole celebrare proprio tutta la famiglia. Il gestore inglese ha pensato in queste settimane ad un’offerta tutto incluso che prevede servizi per la telefonia fissa, la telefonia mobile ed anche l’intrattenimento.

Vodafone, ecco l’offerta tutto incluso di Natale per tutta la famiglia

L’iniziativa di cui vi parliamo si chiama Vodafone Giga Family Christimas. L’iniziativa è composta da un piano diviso in quattro parti.

Al costo standard di 39,90 euro gli utenti avranno a loro disposizione una rete in Fibra Ottica per il proprio domicilio. L’offerta prevede connessioni con velocità massima di 1 Gbps e chiamate a consumo.

Il secondo step dell’iniziativa è invece rappresentato da una base per la telefonia mobile. Tutti coloro che attivano Giga Family Christimas potranno a loro volta attivare la classica promozione Vodafone Special 50 con la presenza di minuti illimitati per le telefonate verso fissi e mobili più 50 Giga per la navigazione internet.

Per quanto concerne il campo dell’intrattenimento, sempre al costo di cui prima, Vodafone garantisce l’accesso ai contenuti di NOW TV ed in particolar modo ai contenuti dedicati al mondo dell’Intrattenimento.

Come chiosa finale della promozione ci sono i Giga da condividere in famiglia. Di base, attivando questo pacchetto ci sono 100 Giga extra da utilizzare per ogni SIM associata al piano d’abbonamento.