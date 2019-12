Una nuova lista aggiornata include tutti gli smartphone segnalati a rischio radiazioni. Si caratterizzano per alti valori di emissione elettromagnetiche. C’è poco da scherzare con gli esemplari che gli esperti hanno rilevato come pericolosi. Nell’inedito elenco si trovano nomi abbastanza famosi, da evitare se non si vogliono correre rischi per la salute. I segnali rilevati superano il limite di tolleranza e possono causare l’insorgere di patologie degenerative come il tumore. Ecco quali sono.

Smartphone molto pericolosi per le radiazioni

Xiaomi Mi A1 – 1,75 W/kg OnePlus 5T – 1,68 W/kg Huawei Mate 9 – 1,64 W/kg Xiaomi Mi Max 3 – 1,58 W/kg OnePlus 6T – 1,55 W/kg HTC U12 Life – 1,48 W/kg Honor 8 – 1,5 W/kg Huawei P9 Plus – 1,48 W/kg Motorola Moto Z2 Play – 1,455 W/kg Xiaomi Mi Mix 3 – 1,45 W/kg Huawei GX8 – 1,44 W/kg Huawei P9 – 1,43 W/kg Huawei Nova Plus – 1,41 W/kg Google Pixel 3 XL – 1,39 W/kg OnePlus 5 – 1,39 W/kg Xiaomi Mi9– 1,389 W/kg Apple iPhone 7 – 1,38 W/kg Huawei P9 Lite – 1,38 W/kg Sony Xperia XZ1 Compact – 1,36 W/kg HTC Desire 12/12+ – 1,34 W/kg Google Pixel 3 – 1,33 W/kg OnePlus 6 – 1,33 W/kg Apple iPhone 8 – 1,32 W/kg Xiaomi Redmi Note 5 – 1,29 W/kg ZTE Axon 7 Mini – 1,29 W/kg BlackBerry DTEK60 – 1,28 W/kg Honor 9 – 1,26 W/kg Apple iPhone 7 Plus – 1,24 W/kg Sony Xperia XZ Premium – 1,21 W/kg Honor 5C – 1,14 W/kg Sony Xperia X Compact – 1,08 W/kg

A seguire troviamo poi quelli meno pericolosi e quindi più sicuri per un utilizzo intensivo nel lungo periodo. Non dovrebbero rappresentare un problema e pertanto sono da ritenersi innocui.

Smartphone meno pericolosi