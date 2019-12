Samsung ha ufficialmente annunciato che a partire da oggi il Galaxy Fold sarà disponibile per l’acquisto nel nostro Paese. Gli utenti interessati all’acquisto del primo smartphone Galaxy con schermo pieghevole potranno trovarlo in vendita sullo store ufficiale del produttore, presso i principali retailer e in abbonamento con gli operatori telefonici.

Il foldable di Samsung è arrivato in Italia già da inizio novembre e i preordini sono partiti dal 13 dello stesso mese, ma da oggi il Galaxy Fold è disponibile per tutti. L’unica colorazione prevista per il momento è denominata Cosmos Black e il prezzo è super come tutto lo smartphone. Il produttore coreano ha fissato la cifra per poter portare a casa il device a 2.050 €.

Samsung Galaxy Fold arriva in Italia

Tuttavia, il prezzo include anche gli auricolari true wireless Galaxy Buds oltre che una cover specifica per il Galaxy Fold. Samsung inoltre ha pensato di riservare ai propri utenti ulteriori vantaggi esclusivi. I clienti potranno contare sul servizio aggiuntivo denominato Galaxy Fold Premier Service. Sarà possibile scoprire tutte le feature del pieghevole di Samsung grazie agli esperti Samsung completamente a disposizione. Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 e sarà raggiungibile attraverso un numero verde riservato.

Gli utenti che dovessero temere eventuali problemi dovuti alla natura stessa del Galaxy Fold possono stare sicuri. Il produttore, con l’acquisto del device, include anche un anno di Samsung Care+. Si tratta di una speciale assicurazione in partnership con Allianz Global Assistance Europe. Grazie alla protezione offerta dal produttore, sono coperti i danni accidentali che non rientrano nella garanzia tradizionale come rottura del display o infiltrazioni di liquidi.