CoopVoce: Offerta Evo 200 a 7,90€, ma solo fino al 2 ottobre!

CoopVoce porta sul mercato della telefonia mobile due imperdibili offerte, CoopVoce Evo 200 e, per chi cerca meno dati, CoopVoce Evo 50.

A partire dal 5 settembre e fino al 2 ottobre, CoopVoce riporta alla ribalta una delle sue offerte più vantaggiose, il piano tariffario CoopVoce Evo 200. Questa promozione è pensata per attrarre nuovi clienti che desiderano trasferire il loro numero da un altro operatore. Il piano, che normalmente costa 9,90 euro al mese, sarà disponibile a un prezzo scontato di 7,90 euro. Inoltre, per rendere l’offerta ancora più allettante, CoopVoce ha deciso di azzerare il costo dell’attivazione e del primo mese di abbonamento, offrendo così un’ulteriore vantaggio economico ai nuovi sottoscrittori.

Le nuove offerte CoopVoce

La CoopVoce Evo 200 si distingue per un pacchetto particolarmente ricco, progettato per soddisfare le esigenze di chi utilizza intensivamente il proprio smartphone. Questa offerta include ben 200 GB di traffico dati mensili, permettendo una navigazione fluida e veloce grazie alla connettività 4G sulla rete TIM. Oltre ai generosi GB di dati, il piano offre chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e fino a 1000 SMS, garantendo una comunicazione senza limiti e una copertura ampia. Questo rende la CoopVoce Evo 200 un’opzione ideale per coloro che hanno bisogno di una connessione continua e di una comunicazione senza restrizioni.

Ma le proposte di CoopVoce non finiscono qui. Per chi cerca una soluzione più economica ma comunque completa, l’operatore offre anche la CoopVoce Evo 50. Con un costo mensile di 5,90 euro, questo piano prevede 50 GB di traffico dati, minuti illimitati verso numeri nazionali e 1000 SMS. Anche se il pacchetto dati è inferiore rispetto all’Evo 200, rappresenta una valida alternativa per chi desidera un piano con meno dati ma comunque ricco di servizi essenziali.

L’attuale promozione della CoopVoce Evo 200 rappresenta quindi un’occasione imperdibile per passare a CoopVoce, approfittando di tariffe vantaggiose e di un pacchetto dati generoso. Per ulteriori dettagli su queste e altre offerte, i clienti possono consultare il sito ufficiale di CoopVoce.