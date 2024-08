Motorola Moto G14 rappresenta a tutti gli effetti una delle migliori soluzioni su cui gli utenti possono fare affidamento, nel momento in cui fossero interessati ad un prodotto dal rapporto qualità/prezzo più che conveniente, infatti il risparmio posto in essere è decisamente superiore al normale.

Il prodotto si contraddistingue dalla massa per la presenza di un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, un IPS LCD che riesce a garantire discrete prestazioni con risoluzione FullHD+, supportato a sua volta dalla presenza di un processore Unisoc T616, che può raggiungere discrete performance, anche grazie alla presenza della configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Motorola Moto G14: la promozione più attesa di Agosto

Il Motorola Moto G14 è disponibile ad un prezzo di listino di 189 euro, cifra che in questo periodo viene però fortemente ridotta da Amazon, grazie ad una specifica promozione che lo pone a soli 112,99 euro, approfittando dello sconto del 41% che l’utente effettivamente si ritrova a vedere applicato in autonomia dall’azienda stessa. Se volete effettuare l’ordine, ricordatevi di collegarvi qui.

I punti di forza di un dispositivo di questo tipo restano comunque tantissimi, si parte semplicemente dalla batteria da 5000mAH, che garantisce un lungo utilizzo nel tempo, passando anche semplicemente per la possibilità di godere di un’esperienza completa con Android 13, senza praticamente personalizzazioni grafiche di alcun tipo, l’interfaccia è quasi l’Android Stock, se non per qualche piccola aggiunta effettuata dall’azienda stessa. All’interno della confezione, inoltre, potrete trovare la cover inclusa nel prezzo, una rarità per quanto riguarda il settore attuale del mercato, soprattutto considerando che la maggior parte delle aziende sta addirittura rimuovendo i caricabatterie dalle confezioni, così da limitare al massimo ciò che mettono a disposizione dell’utente.