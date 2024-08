Apple sembra pronta a svelare il suo prossimo grande progetto, puntando con decisione sul settore della robotica. Dopo aver rivoluzionato il mercato con dispositivi iconici come l’iPhone e l’Apple Watch, e dopo il lancio del Vision Pro, l’azienda di Cupertino si trova ora alla ricerca di una nuova frontiera tecnologica. Trovare un’innovazione che possa replicare il successo dei suoi prodotti precedenti rappresenta una sfida ardua, dato che le evoluzioni dei dispositivi esistenti tendono a concentrarsi su miglioramenti incrementali piuttosto che su cambiamenti radicali.

Apple e la nuova svolta robotica dell’azienda

Negli ultimi anni, Apple ha esplorato varie strade, inclusa l’ambiziosa idea di un’auto a guida autonoma. Tuttavia, dopo anni di investimenti e ricerca, il progetto è stato abbandonato all’inizio del 2023, lasciando alcune tecnologie in fase di sviluppo senza una chiara direzione futura. Questo insuccesso, tuttavia, potrebbe aver innescato una nuova spinta all’interno dell’azienda: la robotica come possibile campo di innovazione.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman su Bloomberg, Apple sta investendo nella robotica da circa quattro o cinque anni. Il primo risultato di questi sforzi potrebbe essere un innovativo dispositivo da tavolo, conosciuto internamente come J595, previsto sul mercato tra il 2026 e il 2027. Questo dispositivo, che si preannuncia come un’evoluzione dell’iPad, avrà un grande display, telecamere e una base con attuatori robotici, permettendogli di muoversi e adattarsi alle esigenze dell’utente. Apple potrebbe anche sviluppare in futuro robot mobili e forse modelli umanoidi.

Gurman suggerisce che Apple vede la robotica come una risposta a molte esigenze quotidiane. Immagina un dispositivo capace di avvicinarsi all’utente quando ha le mani occupate, facilitando attività come videochiamate, navigazione su internet e faccende domestiche. Anche se queste idee sono ancora in fase embrionale, offrono una visione affascinante del futuro.

Il successo di questi dispositivi robotici dipenderà in gran parte dai progressi nell’intelligenza artificiale. Apple sta lavorando a una nuova interfaccia basata su AI generativa, destinata a sostituire Siri e a rendere i robot non solo funzionali, ma anche intuitivi. La strada verso il successo è lunga e complessa, ma il team di sviluppo, guidato da Kevin Lynch, e il recente reclutamento di esperti dall’Israel Institute of Technology, suggeriscono che Apple è determinata a spingere sull’acceleratore in questo settore emergente. Il mercato dei robot rimane però attualmente costoso e limitato, con molte sfide tecniche ancora da superare.