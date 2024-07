Da quando internet ha fatto il “Boom”, il rischio di cadere in una truffa è aumentato notevolmente. A prendere parte all’incremento delle truffe ci sono anche i malviventi che diventano sempre più creativi nel loro tentativo di ingannarci e rubarci denaro.

Recentemente, la stampa francese ha riportato una nuova forma di frode chiamata “quishing“, che sfrutta il phishing tramite codici QR. Il funzionamento è simile al phishing tradizionale: i truffatori creano siti falsi identici agli originali (come quelli delle banche o dei negozi online) per indurre gli utenti a inserire le proprie credenziali, e talvolta anche i numeri delle carte di credito, che poi vengono usati per scopi fraudolenti.

Questo tipo di truffa si sta diffondendo anche nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Molte app consentono di iniziare la ricarica dopo aver scannerizzato un codice QR che identifica la colonnina da attivare. I truffatori hanno iniziato a sostituire i veri codici con versioni fasulle che reindirizzano gli utenti verso siti fraudolenti. Qui, in buona fede, gli utenti inseriscono le proprie informazioni, pensando che la ricarica inizi immediatamente, mentre in realtà vengono derubati dei loro dati.

E’ importante notare che, se possedete una Tesla e utilizzate i Supercharger, non è necessario scannerizzare alcun codice, poiché la ricarica avviene automaticamente senza l’uso di app o internet. Altre marche, come Kia e Volkswagen, stanno implementando tecnologie simili come il Plug & Charge, sebbene non siano ancora ampiamente diffuse. Tuttavia, se siete abituati a scannerizzare QR Code per avviare la ricarica, è fondamentale prestare attenzione al codice QR sulla colonnina; se sembra essere sovrapposto o modificato, potrebbe essere un segnale di pericolo.

Come possiamo evitare questo tipo di truffe?

Un consiglio è utilizzare le carte di ricarica fornite dagli operatori, in modo che la sessione di ricarica venga avviata tramite la scheda e non sia necessario scannerizzare alcun codice. Inoltre, fate attenzione ai terminali per il pagamento contactless nelle stazioni di ricarica, poiché potrebbero essere stati compromessi dai truffatori. Ancora una volta, affidarsi alle carte di ricarica è la soluzione più sicura per effettuare pagamenti automatici tramite app.

Mantenere consapevolezza e prudenza è cruciale per proteggersi da queste forme sempre più sofisticate di frode online.