Di recente, YouTube ha continuato a integrare diverse funzionalità. Tra queste troviamo i test dei giochi gratuiti “Playables” e l’integrazione di strumenti avanzati come Google Lens e altre funzionalità basate sull’AI.

Questo dimostra quanto YouTube si impegna costantemente a migliorare l’esperienza degli utenti, rendendo i contenuti sempre più personalizzati e accessibili. Presto potrebbe essere lanciata una nuova funzionalità chiamata “Shorts Smart Downloads“, ideata per consentire agli abbonati YouTube Premium di scaricare i Shorts offline.

Ecco un’altra grande novità di YouTube

Nonostante YouTube abbia pochi rivali e la maggioranza degli utenti sia soddisfatta della piattaforma, ci sono ancora aree in cui il servizio potrebbe essere ottimizzate. L’aggiunta della possibilità di caricare miniature personalizzate per le playlist potrebbe essere una di queste novità attese con interesse dai creatori di contenuti e dagli appassionati delle playlist. Vi ricordiamo che attualmente le miniature delle playlist vengono generate automaticamente dal primo video della lista e non è possibile personalizzarle con immagini esterne.

Recentemente, grazie a un APK teardown della beta di YouTube per Android (v19.26.33), sono emerse stringhe di codice che indicano l’imminente arrivo della possibilità di caricare una copertina personalizzata per le playlist video. L’aggiunta di questi nuovi messaggi di errore legati ai “fallimenti di caricamento” delle copertine suggerisce che questa funzionalità potrebbe essere annunciata ufficialmente a breve.

Questa novità potrebbe significare un notevole passo in avanti per consentire agli utenti di personalizzare le proprie playlist non solo per la loro utilità, ma anche per renderle esteticamente uniche, migliorando così ulteriormente l’esperienza di navigazione e fruizione dei contenuti. Ora non ci resta che attendere per scoprire se effettivamente verrà introdotta, e quali cambiamenti potrà apportare all’esperienza vera e propria del consumatore finale, scoprendo una nuova veste di YouTube e del noto servizio di streaming video.