Tesla: nuovo aggiornamento con YouTube e Amazon Music

Tesla continua a innovarsi con aggiornamenti software Over-The-Air (OTA). Migliorando costantemente l’esperienza di guida per i suoi clienti. L’ultima novità, la versione 2024.26, porta con sé una serie di interessanti funzionalità. Tra le aggiunte più rilevanti, spicca l’integrazione di YouTube e Amazon Music. Tale mossa amplia notevolmente le opzioni di intrattenimento disponibili per i conducenti. Rispondendo così alle richieste di numerosi utenti che da tempo aspettavano di poter accedere al servizio di streaming musicale di Amazon direttamente dal loro cruscotto.

Tesla: informazioni meteo e maggiore flessibilità nella ricarica

Ma le novità non si fermano qui. Tesla ha anche potenziato le funzioni del Parental Control. Uno strumento già molto apprezzato. Quest’ ultimo consente di limitare la velocità e l’accelerazione del veicolo, oltre a restringere l’accesso a determinate funzionalità. Con il nuovo aggiornamento, i genitori possono ora forzare l’attivazione di tutte le misure di sicurezza. Come gli avvisi di limite di velocità, la frenata d’emergenza automatica e gli avvisi di collisione frontale. In più è stata introdotta la possibilità di impostare un coprifuoco. Ad esempio se il veicolo viene utilizzato oltre un orario prestabilito, il proprietario riceverà una notifica sul proprio dispositivo. Tutte queste innovazioni sono pensate per garantire una maggiore sicurezza. Soprattutto per i casi in cui l’ auto è guidata da conducenti giovani o inesperti.

Un’altra importante aggiunta è rappresentata dalle informazioni meteo dettagliate. Ora, accanto alla temperatura, saranno visibili le condizioni meteorologiche della zona in cui ci si trova. Toccare l’indicatore della temperatura permetterà di accedere a ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo. In caso di scarsa qualità dell’aria, apparirà un simbolo AQI con il valore relativo. Così da fornire agli utenti informazioni utili per la loro salute e sicurezza.

Ancora, si è pensato di migliorare in maniera significativa la flessibilità nella programmazione della ricarica e del precondizionamento dell’abitacolo. Le persone ora avranno infatti più opzioni per ottimizzare questi processi secondo le loro esigenze specifiche. Sono state apportate anche piccole migliorie al sistema di navigazione. Oltre a vari affinamenti minori che contribuiscono a un’esperienza di guida più fluida e personalizzata.