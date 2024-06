Microsoft in questi giorni ha lanciato una nuova funzionalità rivoluzionaria per gli utenti di Android su Windows 11 attraverso la sua app Phone Link. Questa innovazione consente di poter estrarre facilmente il testo da immagini utilizzando la tecnologia avanzata di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Dopo un periodo di test, l’aggiornamento è ora disponibile per il pubblico generale. Rappresentando un notevole miglioramento nelle capacità di integrazione tra dispositivi mobili e PC.

Microsoft: sfide e potenziali miglioramenti futuri

La nuova funzionalità, in precedenza era conosciuta come “Scan Text“, ora invece è rinominata semplicemente “Testo”. Essa elimina la necessità di passaggi complessi per catturare e utilizzare il testo da foto di documenti, appunti o altri materiali. Gli utenti possono semplicemente aggiornare l’app Phone Link alla versione più recente (1.24052.124.0) e attivare la scorciatoia Ctrl + T mentre visualizzano un’immagine contenente parole da estrarre. Si tratta di un’ innovazione particolarmente vantaggiosa per coloro che utilizzano regolarmente i loro dispositivi Android insieme a PC Windows per gestire informazioni e flussi di lavoro in modo più efficiente.

Nonostante i benefici evidenti di questa nuova funzione, ci sono però alcune sfide da affrontare. Ad esempio, per il momento, l’estrazione del testo funziona solo in lingua inglese. Potrebbe dunque essere meno precisa con altre lingue. A tal proposito Microsoft ha già dichiarato il supporto per diverse lingue, anche se il miglioramento della precisione resta un obiettivo ancora da raggiungere. Ad ogni modo, anche con queste limitazioni iniziali, l’abilità di estrarre rapidamente il testo dalle immagini e salvarlo in documenti separati rappresenta un notevole passo avanti verso un’esperienza utente più fluida e integrata.

Guardando al futuro, è probabile che Microsoft continui a perfezionare tale funzionalità. Rendendola più accurata e supportando un numero sempre maggiore di lingue. L’obiettivo è di rendere Phone Link uno strumento versatile ed essenziale per chi dipende dalla sincronizzazione tra dispositivi Android e PC Windows per il lavoro quotidiano.