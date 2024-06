Il CEO di Xpeng testa il Full Self Driving di Tesla per studiare la concorrenza

He Xiaopeng, CEO e Presidente di Xpeng, ha intrapreso un viaggio negli Stati Uniti, dove sta esaminando attentamente i sistemi di guida autonoma della concorrenza. In particolare, sta testando il Full Self Driving (FSD) di Tesla. He Xiaopeng ha pubblicato sui social una foto del sistema Tesla, rivelando di essere al volante (o meglio, al sedile del passeggero) di una Model 3 blu avente un sistema FSD (Supervised) versione 12.3.6. Il CEO di Xpeng vuole evidentemente capire e sperimentare con mano i sistemi di guida autonoma sviluppati da Tesla e Waymo.

Non si sa quanto He Xiaopeng di Xpeng rimarrà negli Stati Uniti e se la sua scelta sia motivata esclusivamente dal desiderio di testare i sistemi di guida autonoma o se ci siano altre ragioni. Testando personalmente i sistemi della concorrenza, il CEO non solo acquisisce informazioni dirette delle tecnologie rivali, ma ottiene anche un vantaggio strategico che potrebbe rivelarsi decisivo nel futuro della propria società. Questa però non è la prima volta che un dirigente di un’azienda cinese si reca negli USA per osservare da vicino la concorrenza. In passato, anche il co-fondatore e vice-presidente di Xiaomi, Lin Bin, aveva fatto una cosa simile testando anch’egli i sistemi Tesla.

La Xpeng entra in Europa con i suoi modelli

Xpeng intanto continua con la sua espansione in Europa. Già presente in Germania ed in altri Paesi, l’azienda è pronta a sbarcare anche in Italia in autunno presentando il suo SUV elettrico Xpeng G6. Il modello è proprio una sfida diretta alla Tesla Model Y. Il design minimalista e ricco di tecnologia potrebbe attirare i medesimi acquirenti delle auto della società di Musk. L’abitacolo del G6 possiede uno schermo da 10,2″ per la strumentazione digitale dietro il volante ed un display dell’infotainment da quasi 15″. Il SUV sarà disponibile in tre configurazioni. Il prezzo della versione base dovrebbe aggirarsi sotto i 42.700 euro, permettendo di sfruttare gli incentivi del Governo se l’Ecobonus per le elettriche dovesse essere riapprovato.