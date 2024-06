Uno dei SUV Crossover più amati nel panorama automobilistico generale è senza alcun dubbio Dacia Duster, un modello dal costo non esagerato ma comunque importante che nel lontano 2011 esordì ad un costo totale di 11.900 euro e che ora è arrivato alla bellezza di 19.700 euro per il modello di quarta generazione, un aumento di prezzo sostanzioso al quale però potrebbe seguire un passo indietro da parte dell’azienda.

Indubbiamente l’aumento è legato ad alcune caratteristiche che al giorno d’oggi sarebbe impensabile non avere, alcuni esempi sono alzacristalli elettrici o chiusura centralizzata, ai quali serve aggiungere la presenza di normative europee in merito alla sicurezza e all’inquinamento che obbligano la presenza di tecnologie costose.

La concorrenza non lascia scampo

La concorrenza potrebbe però giocare a favore dei consumatori, parlando ovviamente in termini di prezzo, la sfida diretta è infatti arrivata da Stellantis la quale ha deciso di colpire in modo secco Dacia con Citroën, presentando una nuova generazione di C3 Aircross basata su una piattaforma più economica chiamata Smart Car.

La nuova C3 Aircross è più accessibile nella versione base da 100 CV, con un prezzo di partenza di 19.400 euro, 290 euro in meno rispetto al Duster ed è lunga 4,39 metri, 23 cm in più rispetto alla generazione precedente, e supera di 5 cm il nuovo Duster (lungo invece 4,34 metri).

Insomma Dacia deve senza alcun dubbio correre ai ripari dal momento che la concorrenza offre vetture simili o addirittura migliori rispetto alla sua Duster ad un prezzo più competitivo, cosa che indubbiamente può danneggiare il suo mercato, di conseguenza in attesa di un nuovo modello l’unica soluzione attuabile è senza alcun dubbio quella di un abbassamento del prezzo immediato e corposo, dunque nei prossimi mesi non ci sarebbe da sorprendersi se dovesse verificarsi, almeno in attesa dell’arrivo di una nuova vettura aggiornata con una piattaforma nuova e più accessibile.