Per tutti coloro che utilizzano smartphone Android, ecco una notizia che renderà la vita un po’ più semplice e veloce: Microsoft sta per introdurre una nuova funzionalità all’interno di Phone Link che permetterà di estrarre testo direttamente dalle foto. Questo significa dire addio ai lunghi processi di acquisizione e agli strumenti complicati. Basta una foto e un tocco per ottenere il testo desiderato.

Microsoft Phone Link e il suo superpotere

Questa novità è un vero e proprio game changer per chi frequente scatta foto di documenti, appunti o altri testi utilizzando il proprio dispositivo Android. Invece di dover ricorrere a strumenti di terze parti o complessi software di elaborazione, con Phone Link sarà possibile svolgere tutto il processo in un unico passaggio, direttamente all’interno dell’app.

Ma come funziona questa magia? Tutto grazie alla tecnologia OCR (Riconoscimento Ottico dei Caratteri), che consente al telefono di analizzare l’immagine e identificare automaticamente il testo al suo interno. Una volta aperta l’immagine in Phone Link, basta selezionare l’icona dedicata alla funzione di estrazione del testo e voilà, il lavoro è fatto. Gli utenti potranno quindi copiare il testo completo o solo le parti desiderate con estrema facilità.

Questa nuova funzione non solo semplifica il processo di acquisizione del testo, ma rende anche l’esperienza complessiva più intuitiva e user-friendly. E non è tutto: questa innovazione è solo l’ultimo passo di Microsoft nel portare strumenti avanzati direttamente nelle mani degli utenti Android. Con funzionalità come questa, Microsoft dimostra il suo impegno nel migliorare costantemente l’esperienza degli utenti su tutte le piattaforme.

La fase di test preliminare all’uscita

Attualmente, la funzione è in fase di test nella versione Release Preview Channel di Phone Link. Tuttavia, se tutto procederà come previsto, ci si aspetta che l’estrazione testo dalle immagini diventi presto disponibile per tutti gli utenti. Quindi, preparatevi a semplificare la vostra vita digitale con questa nuova e innovativa aggiunta a Microsoft Phone Link.