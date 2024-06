Google Maps: la funzione per individuare tutti gli autovelox

Google Maps non è solo uno strumento per la navigazione, ma anche un alleato per evitare multe per eccesso di velocità grazie alla sua funzione di segnalazione degli autovelox. Ma come fa Google Maps a segnalare gli autovelox lungo il percorso? La funzione è stata progettata per mostrare sia i sistemi fissi che quelli mobili temporanei grazie agli aggiornamenti condivisi dagli stessi utenti stradali. La precisione di queste informazioni è sorprendentemente accurata, ma comunque va considerato che gli autovelox mobili possono spostarsi in ogni momento. In ogni caso bisogna restare sempre vigili e contribuire a aggiornare Maps.

Restrizioni e metodo di attivazione rilevazione su Google Maps

Google Maps possiede la segnalazione degli autovelox in molti Paesi, eppure esistono ancora restrizioni legali in alcune specifiche zone (ad esempio la Francia). Come ci si deve comportare in questi casi? Prima di intraprendere un viaggio conviene comunque informarsi sulle normative locali così da evitare spiacevoli sorprese che graverebbero sul nostro portafogli.

Stai pianificando un viaggio e vuoi evitare le sorprese degli autovelox? Google Maps rende tutto più semplice. Dopo aver inserito la destinazione e attivata l’opzione “Come arrivare”, l’app ti mostrerà i percorsi disponibili. Questi avranno anche le informazioni sugli autovelox presenti sulla strada. Gli autovelox fissi sono indicati con un simboletto arancione, mentre quelli mobili con un avviso blu. Tale funzione non solo aiuta ad evitare multe, ma consente anche di scegliere percorsi alternativi con meno controlli. È possibile pianificare il tuo itinerario tenendo conto degli autovelox e, se necessario, prepararsi a ridurre la velocità in prossimità di questi dispositivi.

Come puoi verificare poi se un autovelox è attivo? Google Maps dona anche la possibilità di cliccare sull’icona dell’autovelox per accedere a tutte le informazioni, compresa l’attivazione o la disattivazione. La funzione di segnalazione degli autovelox su Google Maps è uno strumento che sentiamo di consigliare così da poter ridurre gli incidenti e viaggiare con ancora più sicurezza.