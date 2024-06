Vista la recente competizione delle auto elettriche, ci potremmo aspettare un abbassamento dei prezzi, ma allo stesso tempo, un aumento delle prestazioni ed autonomie. Passare ad un auto elettrica, quindi, potrebbe essere più conveniente del previsto siccome aziende come Tesla, Hyundai, Kia e General Motors offrono prezzi più competitivi rispetto a veicoli a combustione interna.

Le auto elettriche costeranno meno delle termiche?

Secondo Bloomberg, le auto elettriche di Tesla, Hyundai, Kia e General Motors stanno diventando sempre più accessibili rispetto ai veicoli termici. Negli ultimi sei mesi, infatti, la concorrenza tra le aziende automobilistiche statiunitensi ha raggiunto livelli spietati e intensi, definiti come “darwiniani”. E per questo, i manager delle case automobilistiche cercano continuamente di migliorare l’autonomia e le prestazioni, delle loro vetture, sforzandosi anche di rendere questi veicoli più accessibili.

E sono proprio su questi fattori che puntano principalmente i consumatori: autonomia della batteria, velocità di ricarica e la disponibilità di stazioni di ricarica. Anche se, come sottolineato da Carlos Taveres, CEO di Stellantis, è l’accessibilità economica che determina il successo dei veicoli elettrici. L’obiettivo è quindi quello di giungere ad una parità di prezzo tra i veicoli elettrici e a combustione interna mantenendo alta l’autonomia. Tuttavia, in Europa, la strada per la diffusione delle auto elettriche sarà più difficile del previsto, vista l’assenza di incentivi e agevolazioni.

Però, diverse aziende automobilistiche si stanno già impegnando, e si possono quindi trovare prezzi vantaggiosi con autonomie sopra al punto di riferimento di 480 km. Negli Stati Uniti, infatti, la Hyundai IONIQ 6 del 2024 è il modello più conveniente, offrendo 580 km di autonomia ad un prezzo inferiore del 25% rispetto alla media nazionale. Il nuovo Chevrolet Equinox offre un autonomia di 513 km ad un prezzo di 42.000 dollari, che può scendere sotto i 28.000$ con agevolazioni fiscali. Mentre General Motors prevede che il nuovo Bolt nel 2025 sarà il veicolo elettrico pià conveniente del mercato.