Al Computex 2024 di Taipei, AMD ha rivelato i suoi nuovi processori Ryzen AI 300 Series, progettati per ottimizzare le prestazioni dei PC Copilot+. Questi chip rappresentano una nuova frontiera nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei personal computer, promettendo di migliorare notevolmente le funzionalità di assistenza AI. Tuttavia, le novità per AMD non si fermano qui.

Recentemente, un’importante fuga di notizie ha rivelato la roadmap di AMD per i prossimi anni, concentrandosi soprattutto sul segmento dei laptop. Questo leak proviene da un attacco ransomware subito da Clevo, un OEM taiwanese. Il gruppo hacker RansomHub ha compromesso i database di Clevo, svelando dettagli cruciali non solo sulleCPU Ryzen AI 300 di AMD, ma anche sui prossimi processori di Intel e sulla linea di GPU NVIDIA RTX 50, prevista per la seconda metà del 2024. I documenti trafugati suggeriscono che AMD è pronta a rivoluzionare il mercato con nuove CPU, in particolare con la serie Fire Range basata sull’architettura Zen5, attesa per il 2025. Questi processori, pensati principalmente per laptop, promettono di offrire fino a 16 core e includeranno varianti con V-Cache X3D, simili ai modelli Ryzen 9000.

L’evoluzione delle APU Ryzen AI 300: dal presente al futuro

Oltre ai processori Ryzen AI 300, la roadmap di AMD prevede il lancio di nuove APU Strix nel 2025. Queste includeranno le serie Strix Halo e Strix Point, destinate a diverse fasce di mercato. Le APU Strix Point, già annunciate come parte della famiglia Ryzen AI 300, offriranno configurazioni fino a 12 core e performance IA fino a 50 TOPs. Queste soluzioni rappresentano un significativo passo avanti rispetto agli attuali Ryzen AI 300, ampliando le possibilità di utilizzo nei PC Copilot+.

D’altro canto, le APU Strix Halo sono avvolte nel mistero. Tuttavia, è lecito aspettarsi che saranno destinate a configurazioni più avanzate, con fino a 16 core e un’unità NPU da 45-50 TOPs. Per completare l’offerta, AMD introdurrà le APU Krackan Point, una gamma completamente nuova rivolta al segmento medio dei PC Copilot+. Queste APU dovrebbero combinare una CPU fino a 8 core con capacità IA simili, rappresentando una soluzione versatile e potente. Le prime APU Krackan Point sono attese per fine 2024 o inizio 2025, probabilmente durante il CES 2025.