A febbraio di quest’anno hanno iniziato a girare voci riguardanti un restyling della Tesla Model Y, le quali però smentite poco dopo. Dopo qualche mese, hanno iniziato a circolare nuovi rumors riguardanti una nuova vettura sotto il nome di “Project Juniper”. In molti hanno speculato che si trattasse di una revisione della Model Y, ma Elon Musk ha smentito il tutto.

Niente restyling della Tesla Model Y per quest’anno

Il tutto parte dal facelift della Tesla Model 3, rilasciato l’estate scorsa, che ha portato a pensare che quest’anno potesse essere l’occasione della Model Y. A febbraio hanno quindi inziato a circolare voci riguardanti il SUV elettrico di Tesla. Che, ricordiamo, hanno costretto i consulenti di vendita dell’azienda di comunicare ai clienti l’assenza di una revisione estetica per l’anno corrente. Tuttavia i rumors non si sono placati, e nell’ultimo periodo ha iniziato a circolare un restyling sotto il nome in codice Project Juniper. Rumors smentiti da Elon Musk con un post su X, confermando quindi che nel 2024 non ci sarà nessun restyling.

Con il suo post su X oltre all’assenza di una revisione estetica, Elon Musk tiene a precisare che Tesla continua a migliorare in modo costante le sue vetture. Sottolinea quindi che tramite piccoli aggiornamenti e cambiamenti, un’auto venduta oggi è leggermente migliore di una venduta sei mesi fa. Si riferisce quindi alla politica degli aggiornamenti incrementali, strategia che permette di perfezionare le prestazioni e le funzionalità delle vetture in modo discreto.

Comunque, questo significa che il restyling sotto il nome di Project Juniper è stato posticipato al 2025. Questo permetterà a Tesla di affinare ancora di più il suo modello di punta e sicuramente l’assenza di un facelift non sarà un grande grande problema per quest’anno. Nel 2024 le vendite potrebbero subire un lieve calo visto il recente abbassamento dei prezzi, ma la Model Y rimane ancora un successo commerciale.