L’operatore telefonico virtuale PosteMobile propone da sempre svariate offerte di rete mobile piuttosto convenienti. Una di queste è l’offerta PosteMobile Wow Days 50 e fino ad ora è stata disponibile all’attivazione sia online sul sito dell’operatore sia nei negozi fisici autorizzati. Presso i negozi era previsto che questa offerta terminasse il 31 maggio 2024. Tuttavia, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, l’operatore ha deciso di prorogare fino a nuova comunicazione l’offerta in questione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PosteMobile Wow Days 50, super offerta ancora disponibile nei negozi

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano PosteMobile ha deciso di prorogare nei negozi fisici autorizzati una delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata PosteMobile Wow Days 50. Gli utenti avevano fino ad ora la possibili di attivarla nei negozi fisici autorizzati fino al 31 maggio 2024.

L’operatore ha però deciso di prorogare la sua disponibilità anche nei negozi fino a nuova comunicazione. In questo modo, gli utenti interessati avranno ancora tempo per attivarla. PosteMobile Wow Days 50 include infatti ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Anche questa volta, gli utenti interessati dovranno sostenere un costo di soli 5,99 euro al mese.

L’offerta in questione non sarà però disponibile all’attivazione da chi è già cliente dell’operatore. La potranno infatti attivare soltanto i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici e da tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero. Inizialmente, gli utenti dovranno sostenere un costo di 10 euro per la scheda sim e 10 euro per la prima ricarica. Ricordiamo che gli utenti potranno navigare con una connettività massima pari al 4G e 4G+.